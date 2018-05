Bea apa cu lamaie in loc sa iei pastile daca ai una din aceste 15 probleme

Apa cu lamaie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un pahar de apa in care ai scurs zeama de la o lamaie, baut in loc de cafea sau de ceai, dimineata, este una dintre cele mai bune alegeri pe care o poti face. Aceasta combinatie este apreciata datorita impactului pe care il are asupra sanatatii, fiind utila celor care vor sa slabeasca, cat si pentru cei care sufera de infectii la nivelul aparatului respirator si de hipertensiune arteriala. 1. Este o sursa buna de vitamina C Lamaile sunt bogate in vitamina C, care este un antioxidant primar, care ajuta la protejarea celulelor de radicalii liberi, care pot duce la imbatranire prematura, cat si la aparitia unor forme de cancer. Vitamina C poate reduce riscul de boli cardiovasculare si cel de accident ...