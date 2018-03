Bea zilnic, dupa ce trezesti, apa cu lamaie! Vezi de ce este important

apa plata cu lamaie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sfatul care a intrat in rutina unui stil de viata sanatos, acela de a bea in fiecare dimineata, la trezire, apa plata cu lamaie, nu este lipsit de temei. Dimpotriva, aceasta combinatie simpla are actiune binefacatoare asupra intregului corp, nu doar asupra siluetei. Iata trei principale efecte pe care le are apa plata cu lamaie. Efect detoxifiant: Lamaile, ca de altfel toate citricele, au efect puternic de detoxifiere prin actiunea pe care o au asupra enzimelor de la nivelul celulei hepatice, etapa vitala in procesul de filtrare a toxinelor din corp. Astfel, sucul de lamaie sporeste filtrarea substantelor toxice care agreseaza ficatul si, astfel, intregul organism. Efectele se vad in t ...