Bebelus de opt luni, blocat in masina, in parcarea unui supermarket din Neamt! Pompierii au spart geamul pentru a-l scoate pe micut

Un bebelus de opt luni a ramas blocat in masina, in aceasta dimineata, in parcarea unui supermarket din municipiul Roman, judetul Neamt, dupa ce sistemul de inchidere al masinii.

Parinti au sunat la 112 si pompierii au spart geamul pentru a scoate copilul din interiorul autoturismului.

„Pompierii au efectuat o misiune de deblocare a unui copil in varsta de opt luni, care se afla intr-un autoturism din parcarea unui supermarket, din municipiul Roman.

La fata locului s-au deplasat sapte subofiteri, cu o autospeciala complexa si o ambulanta SMURD. Acestia au spart geamul unei portiere, pentru a putea scoate copilul“, a spus purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Andrei Grancea.

Potrivit acestuia, bebelusul era in stare buna si nu a fost nevoie sa fie dus la spital.

Ambii parinti erau langa masina la sosirea pompierilor. Deocamdata, nu se stie daca bebelusul a fost lasat in masina in timp ce parintii erau la cumparaturi sau sistemul usilor s-a blocat cand ei se aflau langa autoturism.

