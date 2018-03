Bebelusul nascut prematur care a uimit medicii din Baia Mare. Fetita lupta pentru viata la doar 650 de grame

În urmă cu nici două săptămâni, în Maternitatea din Baia Mare s-a născut un bebeluş care cântărea doar 650 de grame. Adelina Maria este cel mai mic copilaş care s-a născut vreodată acolo şi a devenit o adevărată provocare pentru medicii şi asistentele de acolo.Aceştia se străduiesc să o ajute să supravieţuiască, iar fetiţa nu îi dezamăgeşte. A luat în greutate 80 de grame, iar acum se hrăneşte cu lapte. Câteva picături, la fiecare 3 ore, scrie antena3.ro Medicii sunt încrezători, chiar dacă Adelina Maria e cea mai mică fiinţă pe care au văzut-o chiar şi ei, obişnuiţi cu prematurii."O ajutăm să se hrănească, acum suntem la 0.5 ml de lăptic, adică 5-6 picături de lapte de trei ore, lapte de mamă, căci mama ei este aici cu noi, în toată această luptă. Am avut în ultimii ani, chiar aşa mic nu am avut, am avut de 700 de grame, 800 de grame am avut, pentru că a crescut foarte mult incidenţa prematurilor în ultimii doi ani", spun medicii.Pentru Adelina Maria, urmează luni întregi de spitalizare, de kinetoterapie şi multe alte procedee care să o ajute să supravieţuiască, mai scrie sursa citată.