Bebelusul nu-si da seama ca s-a nascut. Un fenomen extrem de rar, un caz la 80.000 - VIDEO

Cum spuneam de la bun inceput, este un fenomen extrem de rar: bebelusul se naste cu tot cu sacul amiotic. Care ramane intact. Vine pe lume si nu stie ca a venit! In vreme ce medici si asistente forfotesc in jurul lui, bebelusul nu-si da seama ca s-a nascut. Leneveste ca-n viata intrauterina. Exceptia care ofera o imagine absolut unica In majoritatea covarsitoare a cazurilor, forta contractiilor si miscarile bebelusului duc la ruperea sacului amniotic. Din punctul de vedere al mamei, e vorba de ruperea apei. Dar, nu insemna neaparat ca este obligatoriu ca asta sa se intample. Si nici ca e o absoluta nevoie medicala. La urma urmelor, pana cand cordonul ombilical nu este rupt/taiat, bebelusul iti ia oxigenul de care are nevoie l ...