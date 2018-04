Becali il lauda pe Dica: E antrenor de geniu

Patronul FCSB, Gigi Becali, l-a lăudat, luni, pe antrenorul Nicolae Dică, după victoria obţinută de echipa lui cu CSU Craiova, cu scoprul de 2-0, în etapa a IV-a a play-off-ului Ligii I. "E antrenor de geniu", a spus Becali despre Dică.

"Meciul a fost aşa cum credeam. Echipă bună Craiova, pasează bine, joc frumos, dar nu au avut puterea să ne poată învinge. Nu au avut nicio ocazie, nimic. Noi am mai avut pe lângă 2-0. Alibec, singur... A fost diferenţă de gabarit, zic eu. Încă nu e ceea ce îmi doresc eu. Pentru că, la 2-0, vreau să am mai multă posesie, să mă distrez cu adversarul. Dar e bine, faptul că nu au avut nicio ocazie. Dar trebuie posesie mai multă. Nu poţi să compari Viitorul cu Astra, noi jucăm cu Astra, ei (n.r. - CFR Cluj) cu Viitorul. Părerea că mea e că Craiova e ieşită din cursa pentru titlu. Putem să ne distanţăm, avem deja un avantaj de două puncte, avem meciul direct, că am marcat în deplasare, avem un mic avantaj. Mai se joacă, mai sunt şase etape. Cum poţi să-i reproşezi (n.r. - antrenorului) când conduci la pauză, ai şi ocazii de a marca, nu ai nicio emoţie, că nu vezi niciun fel de ocazie la adversar, la pauză face şi o mişcare inspirată, că Teixeira scoate 11 metri şi Tănase marchează. Ce mai poţi să-i spui? E antrenor de geniu, că asta a demonstrat. M-a suprins (n.r. - egalul CFR-ului). Am spus numai o minune şi minunea s-a întâmplat pentru că e minune ca să ... CFR-ul e diferenţă, are gabarit, are putere. Alibec vreau să lupte, o să vină şi golul. S-a bătutu, asta e important", a declarat Becali, la Arena Naţională.

Becali a criiticat proiectul CSA Steaua, despre care spune că nu are nicio şansă: "Nu mă interesează, e problema lor. O să vezi, proiectul ăsta se va desfiinţa. Anul ăsta nu promovează, că-i spulberă Rapidul. La anul, dacă promovează, vin în liga a treia şi îi iau eu în primire cu echipa a doua. Şi aşa o să fie vreo şase, şapte ani, nu o să aibă răbdare să stea. O să iau şi numele înapoi la Înalta Curte de Casaţie, palmaresul o să spună judecătorul şi atunci o să vină şi suporterii ăia de acolo, că şi aşa au început să-i înjure."

FCSB a învins, luni, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-0 (1-0), pe CSU Craiova, în ultimul meci al etapei a IV-a a play-off-ului Ligii I. În urma acestui succes, FCSB se distanţează la două puncte în fruntea clasamentului, faţă de ocupanta locului secund, CFR Cluj, care a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu Astra Giurgiu.

Au marcat: Momcilovici '6, Florin Tănase '51 (p).