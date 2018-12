BEI CAFEA ACASA? Zece motive sa nu mai arunci zatul de cafea

cafea 1

Inainte de a arunca filtrul de hartie cu cafea cu tot, e bine sa stii ca zatul de cafea are si alte utilizari dupa ce ti-a oferit bautura pentru tabieturile zilei, potrivit oradesibiu.ro.



Reciclarea zatului de cafea este doar un mic gest ecologic, dar adevarul este ca poate fi foarte practic.



Zatul de cafea ingrasamant natural

In primul rand, zatul de cafea le-ar face mult bine plantelor pe care le ai in curte sau in ghivece. Functioneaza ca ingrasamant direct in pamant sau ca parte a compostului, daca te pasioneaza asa ceva. Are nutrienti naturali cum ar fi azot, fosfot, potasiu, calciu, magneziu sau sulf. Pe de alta parte, zatul de cafea aduce aciditate solului, iar unele plante, cum ar fi azalee, camelii sau trandafiri iubesc aciditatea in sol.

In plus, ramele vor fi si ele fericite pentru ca vor folosi cafeaua ca aliment, o vor prelucra si o vor elibera in pamant sub forma de ingrasamant natural. Deasemenea cafeaua e buna la cultivarea ciupercilor.



Cafeaua alunga daunatorii si tine departe pisicile, dar si purecii

Furnicile si melcii vor ocoli gradina ta daca vor simti miros de cafea de la zatul presarat pe pamant. Nici pisicilor nu le place si nu vor alege pamantul din gradina ca sa isi faca nevoile. In plus, zatul de cafea este un bun mijloc de a scapa de pureci catelul. Cand il imbaiati adaugati zat in apa si veti vedea efectul baii pe pielea cainelui.



Zatul de cafea un bun deodorant

Odata uscat, zatul de cafea se poate folosi in dulapuri sau frigider, pentru ca absoarbe mirosurile neplacute. In plus, daca nu vrem sa ne miroasa mainile a usturoi dupa ce am curatat pentru mancare, e suficient sa ne fremam palmele cu putin zat de cafea si am scapat.



Zatul de cafea spala grasimea si este abraziv

Cand avem de spalat vase cu grasime sau oale cu depuneri, zatul de cafea ne poate ajuta sa le curatam fara a folosi detergentul de vase plin de chimicale.



Zatul de cafea repara zgarieturile din mobila

Zgarieturile care apar cu vremea pe mobila de lem, daca este de culoare inchisa pot fi acoperite daca sunt frecate cu zat de cafea. In plus, daca stergem cu cafea mobila, praful nu se va mai pune asa usor.



Zatul de cafea un bun anticelulitic

Cu resturile cafelei se pot face sapunuri, care inainte de toate inlatura mirosurile persistente, dar sunt si bune exfoliante pentru fata si corp. Acelasi zat de cafea reface parul negru sau inchis la culoare. Este bun deasemenea pentru masajul capilar, imbunatatind circulatia. Masarea coapselor cu zat de cafea are efecte benefice in prevenirea celulitei.



Zatul de cafea in gastronomie

Poate fi folosit pentru a da aroma anumitor bunatati cum ar fi checul, biscuitii sau inghetata.



Zatul de cafea in lucru manual

Da, este util si in diversele proiecte de lucru manual pe care le poti face cu copiii, fie pentru a da o nota aparte picturilor in acril sau pentru a colora tesaturi, asta chiar cu cafeaua.

sursa: realitatea.net

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.