Belgian tennis player Elise Mertens, Simona Halep's adversary in the second round of the WTA Mutua Madrid Open

Belgian tennis player Elise Mertens will be Romania's Simona Halep's adversary, the en titre and current world champion, in the second round of the WTA Mutua Madrid Open, featuring prizes amounting to 6,68 million euro.

Halep (26 years old), reigning champion in Madrid for the last two years, prevailed on Sunday over Russian player Ekaterina Makarova, 6-1, 6-0, after only 51 minutes, while Elise Mertens (22 years old, WTA's 16th), defeated her compatriot Alison Van Uytvanck, 6-4, 6-4. Saturday, Mertens won the Rabat title, after 6-2, 7-6 (4) against Australian Ajla Tomljanovic.For the first time, Halep and Martens will be opponents.Sara Sorrbies Tormo (Spain) made a big splash on Sunday, when she defeated American player Madison Keys, 13th seeded, 7-5, 6-2.Other results registered in the first round on Sunday:Kristyna Pliskova (Czech Republic) - Natalia Vikhlyantseva (Russia) 6-4, 6-4Sloane Stephens (USA/N.9) - Silvia Soler Espinosa (Spain) 6-3, 6-2Samantha Stosur (Australia) - Anastasia Pavliucenkova (Russia) 6-1, 6-7 (2/7), 6-3Victoria Azarenka (Belarus) - Aleksandra Krunic (Serbia) 6-3, 6-3Garbine Muguruza (Spain/N.3) - Shuai Peng (China) 6-4, 6-2Donna Vekic (Croatia) - Georgina Garcia Perez (Spain) 6-2, 6-4Sorana Cîrstea (Romania) - Katerina Siniakova (Czech Republic) 6-4, 2-6, 6-4Petra Kvitova (Czech Republic/N.10) - Lesia Tsurenko (Ukraine) 6-1, 6-2Monica Puig (Puerto Rico) - Zarina Dias (Kazakhstan) 6-4, 2-6, 6-2Aleksandra Sasnovici (Belarus) - Danielle Collins (USA) 7-5, 6-2Johanna Konta (Great Britain) - Magdalena Rybarikova (Slovakia/N.16) 6-3, 7-5Bernarda Pera (USA) - Arina Sabalenka (Belarus) 6-4, 2-6, 6-3Carla Suarez Navarro (Spain) - Barbora Strycova (Czech Republic) 6-3, 6-3Maria Sharapova (Russia) - Mihaela Buzarnescu (Romania) 6-4, 6-1Shuai Zhang (China) - Naomi Osaka (Japan) 6-1, 7-5Anastasija Sevastova (Latvia/N.15) - Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia) 6-3, 4-6, 6-3Ashleigh Barty (Australia) - Sara Errani (Italy) 6-1, 6-4Caroline Wozniacki (Denmark/N.2) - Daria Gavrilova (Australia) 6-3, 6-1.