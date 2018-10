Ben Affleck a iesit de la dezalcoolizare: Ma lupt pentru mine si pentru familia mea

Actorul, regizorul şi producătorul american Ben Affleck a ieşit de la dezalcoolizare după ce s-a internat voluntar pentru tratament în luna august, scrie Variety. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); "Săptămâna aceasta am încheiat patru zile de internare la centrul pentru dependenţii de alcool şi am rămas sub tratament ambulatoriu", a scris joi Affleck pe Instagram. După recidiva sa în lupta cu dependenţa de alcool, decizia de a se interna la dezalcoolizare a venit după intervenţia fostei sale soţii, Jennifer Garner, potrivit site-ului TMZ. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Acum, aflat în recuperare, Affleck spune că lupta nu s-a terminat. "Lupta împotriva oricărei dependenţe este pe tot parcursul vieţii şi dificilă. Nu poţi să nu urmezi tratamentul. Este un angajament continuu", a scris el pe Instagram. În ciuda faptului că au divorţat de peste trei ani, Garner şi cei trei copii ai cuplului au fost fotografiaţi alături de Affleck când a părăsit joi centrul. "Sprijinul pe care l-am primit din partea familiei, colegilor înseamnă pentru mine mai mult decât pot exprima", a mai scris el. "Mi-au oferit puterea şi sprijinul de a putea vorbi altora despre boala mea". "Mă ajută să ştiu că să nu sunt singur. Dacă ai o problemă, să primeşti ajutor este un semn de curaj, nu de slăbiciune sau ratare... Sper ca la capătul drumului să pot fi un exemplu pentru alţii care se luptă cu dependenţa", a scris el. Este cunoscut faptul că actorul în vârstă de 46 de ani s-a luptat mult timp cu dependenţa. Prima dată, el s-a internat la dezalcoolizare în 2001, unde a revenit 1 ...