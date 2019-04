Beneficii kiwi. Iata cate boli poate vindeca acest fruct

Kiwi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Multi oameni au inceput sa-si traiasca viata dupa principii sanatoase precum o alimentatie sanatoasa si miscare fizica. Iar intr-o alimentatie sanatoasa fructele si legumele se afla la loc de cinste. Iar printre cele mai bune fructe dintr-o alimentatie sanatoasa se afla kiwi. Ce beneficii are fructul kiwi Acest fruct delicios ofera numeroase beneficii pentru sanatate. Nu este totusi de mirare de vreme ce natura ofera nenumarate fructe care au fost folosite cu succes in medicina traditionala. In ceea ce priveste kiwi, acesta a fost numit fructul perfect de catre cei mai importanti nutritionisti ai lumii. Iata cateva dintre beneficiile oferite de acest fruct minunat. Kiwi-ul este cunoscut pentru continutul bogat ...