Beneficiile consumului de banane

banane 1

Despre banana s-au scris foarte multe lucruri pentru ca ele sunt niste fructe foarte utile si sanatoase care si-au demonstrat eficienta si beneficiile asupra organismului de-a lungul timpului.

Majoritatea oamenilor au impresia ca banana poate servi drept gustare, dar specialistii in nutritie, si nu numai, spun ca ea reprezinta o masa complete, de sine statatoare.

Datorita unui consum periodic de banana poti sa previi sau chiar sa tratezi anumite probleme de sanatate. Asa ca daca iti plac bananele, poti sa le consume in continuare, iar daca nu iti plac, ar fi bine sa le introduce treptat in alimentatia ta.

In cazul in care suferi din cauza anemiei sa stii ca poti consuma banana. Acestea au un continut bogat de potasiu si in plus au o influenta pozitiva asupra circulatiei sangelui.

Poti sa-ti tratezi inflamatiile daca mnanci banane pentru ca acestea contin vitamina B6, vitamina foarte utila tratarea inflamatiilor de la nivelul articulatiilor.

De asemenea ea contribuie la acumularea de celule albe, previne diabetul, si ajuta sistemul nervos sa functioneze la capacitate mai mare.

Daca ai caderi de calciu poti sa folosesti bananele pentru ca acestea mai contribuie si la absorbitia lui in organism.

Si desigur, bananele reprezinta o sursa foarte buna de energie pentru organism. Daca obisnuiesti sa mergi la sala sau in general sa faci alt gen de antrenament, 2 banane mancate inainte te vor ajuta sa fii mult mai productiv in acea perioada.

Poti sa previi cancerul renal cu ajutorul bananelor. Datorita lor nu se formeaza pietre la rinichi, respective sunt de mare ajutor in cazul unui cancer la rinichi.

Pentru ca au un continut foarte mare de fibre, bananele ajuta foarte mult in cazul unei digestii bune. De asemenea ele regleaza inclusive activitatea intestinala.

Daca stii ca ai un nivel al zaharul prea mare in sange, poti sa introduce in alimentatia ta banane, pentru ca ele au capacitatea de a regla si de a echilibra acest disconfort.

Poti sa mai consume banane si atunci cand ai o dispozitie proasta pentru ca ele schimba starea de spirit. In plus, daca esti nervos sau stresat, tot bananele vor reusi sa-ti amelioreze starea.

De gustul delicios si de beneficiile bananei se pot bucura inclusive persoanele care sufera din cauza diabetului zaharat. Singura observatie in acest caz este ca trebuie evitate bananele foarte coapte pentru ca acestea cresc nivelul de glicemie.

Cand ai ceva important de invatat poti sa mananci banne intrucat acestea sporesc functiile cognitive si te ajuta sa retii un volum mai mare de informatii.

De asemenea, datorita consumului de banana tii departe accidentele vasculare. Acest lucru este posibil pentru ca bananele sunt considerate fructe linistitoare.

Cu ajutorul bananelor poti sa pregatesti o multime de preparate. Dar cea mai buna varianta este sa le consume in stare normal, pentru ac doar asa te vei bucura cu adevarat de toate beneficiile oferite de acestea.

Spre exemplu, pentru ca suntem inca in timpul verii, te poti feri de cald cu ajutorul unei inghetate de banane cu fructe de padure. Pur si simplu trece prin blender aceste fructe si pune-le in congelator.

