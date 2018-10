Beneficiile gutuilor. Nu te costa o avere si constituie o sursa bogata de sanatate

Gutui google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Beneficiile gutuilor sunt extrem de numeroase si importante pentru organismul uman. Si nici nu te costa o avere. Gutuia reprezinta o sursa bogata in zinc, sulf, sodiu si fibre dietetice, dar si in fitonutrienti. Ajuta la refacerea pielii dupa expunerea la razele ultraviolete. Este un aliat ideal in curele de slabire. Ajuta la reglarea nivelului de colesterol, dar si la digestie. Are proprietati analgezice, emoliente, diuretice si antiinflamatorii. Previne reactiile alergice si scade tensiunea ateriala. Stimuleaza si sistemul cardio-o vascular. De asemenea, actioneaza si ca un puternic antioxidant. Infuzia de frunze de gutuie este combate starile de nervozitate, agitatie, insomnie, avand si efecte sedative ala ...