Beneficiile majore pe care le-ar aduce lupta impotriva incalzirii globale

Incalzirea globala e reala, e aici si e acum, iar daca ne apucam sa luptam impotriva fenomenului, vom avea de castigat din multe puncte de vedere. Pentru planeta, e crucial sa pastram cresterea temperaturilor globale sub limita de 2 grade Celsius. Conform lui Helen Mountford, autor al unui raport de la New Climate Economy: "daca punem infrastructura la punct cum trebuie, vom merge pe drumul cel buna", care adauga ca "daca gresim asta, vom ramane blocati pe acest drum". Raportul analizeaza impactul economic al actiunilor impotriva incalzirii globale. Daca lucrurile merg cum trebuie, pana in 2030 vor fi create peste 65 de milioane de locuri de munca in domenii cu emisii redus ...