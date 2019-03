Beneficiile merelor. De ce este marul regele fructelor. Cine trebuie a fie precaut cand mananca mere

Mar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marul este un super-aliment care nu a stat degeaba la baza celebrei zicale “Cu un mar pe zi, doctorul departe il tii”. Foarte multi copii aud aceasta vorba de la mama lor cand sunt incurajati sa consume mere. De ce este marul un fruct atat de important pentru viata? Beneficii mere pentru sanatate Merele sunt pline de fibre solubile care reduc problemele intestinate, inclusiv diverticulita, hemoroizii si unele tipuri de cancer. Ajuta la controlul nivelului de insulina, eliberand incet zaharul in sange. Curata si detoxifica, elimina metalele grele din organism. Pectina din mere contribuie la reducerea colesterolului prin diminuarea secretiei de insulina. In doua studii, cercetatorii au descoperit c ...