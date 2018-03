Cafea cu scortisoara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scortisoara este un condiment ce provine din scoarta unor copaci din China, India si Asia de Sud-Est. Cu o aroma greu de confundat, scortisoara este o important sursa de calciu, potasiu, vitamina A, carbohidrati, fibre, vitamina C, fier, magneziu si fosfor. Scortisoara este ieftina, are un gust dulce si exista numeroase motive pentru care ar trebui sa o consumati zilnic. Cel mai simplu este sa o consumati dimineata, adaugand-o la cafea, scrie naturallivingideas.com. Beneficiile cafelei cu scortisoara: 1. Intareste imunitatea Beneficiile uimitoare ale cafelei cu scortisoara. Este suficient sa adaugati un sfert de lingura de scortisoara in cafeaua fierbinte, iar ...