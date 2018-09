Benzina si motorina s-ar putea ieftini pana la sfarsitul anului

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Veste buna pentru soferi. Pretul carburantilor la pompa ar putea sa scada, pentru ca Guvernul ia in calcul eliminarea supraaccizei. Astfel, benzina si motorina s-ar ieftini cu aproximativ 32 de bani pe litru. Anuntul vine de la ministrul Finantelor, dupa fix un an de la reintoducerea acestei suprataxe. Pana la finalul anului, benzina si motorina s-ar putea ieftini. In Guvern se discuta tot mai intens despre eliminarea supraacizei la carburanti, iar la Ministerul Finantelor se fac calcule pentru un astfel de proiect. In prezent, la pompa, un litru de motorina costa 6 lei si 90 de bani, in vreme ce unul de benzina consta 5 lei si 88 de bani. Daca se va elimina supraacciza, atunci vom plati pentru un litr de motorina 5 lei si ...