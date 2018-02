BERLINALA 2018 - Palmaresul competitiei oficiale a celei de-a 68-a editii a Festivalului International de Film de la Berlin

Premiile celei de-a 68-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin au fost decernate sâmbătă seara, în cadrul unei ceremonii de gală, în prezenţa a numeroase vedete. Juriul internaţional a fost prezidat de regizorul şi compozitorul german Tom Tykwer, iar din componenţa sa au mai făcut parte actriţa belgiană Cécile de France, producătoarea americană Adele Romanski, criticul de la revista Time Stephanie Zacharek (SUA), compozitorul nipon Ryuichi Sakamoto şi spaniolul Chema Prado, istoric al celei de a 7-a arte, scrie AGERPRES.

Lista premiilor pentru competiţia oficială în care au concurat 19 filme este următoarea:



- Ursul de Aur pentru cel mai bun film - "Touch me not", de Adina Pintilie (România, Germania, Cehia, Bulgaria, Franţa)



- Ursul de Argint Marele Premiu al Juriului - "Twarz"(Mug), de Malgorzata Szumowska (Polonia)



- Ursul de argint Premiul Alfred Bauer pentru film care deschide noi perspective - "Las herederas", de Marcelo Martinessi (Paraguay, Uruguay, Brazilia, Norvegia, Franţa).



- Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor - Wes Anderson pentru "Isle of Dogs" (Regatul Unit, Germania)



- Ursul de Argint pentru cea mai bună actriţă - Ana Brun, pentru "Las herederas" (Paraguay, Uruguay, Brazilia, Norvegia, Franţa).



- Ursul de Argint pentru cel mai bun actor - Anthony Bajon, pentru "La Pričre" (Franţa)



- Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu - "Museo", de Alonso Ruizpalacios (Mexic)



- Ursul de Argint pentru cea mai bună contribuţie artistică - "Dovlatov", de Alexey German (Rusia, Polonia, Serbia).