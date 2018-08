Betty, fiica lui Florin Salam, “legata la ochi” si “luata pe sus” de ziua ei! FOTO!

Betty Stoian, fiica lui Florin Salam, a implinit ieri 18 ani. Familia si sotul i-au organizat o petrecere surpriza.

Legata la ochi cu o esarfa si tinuta de mana de sotul ei, pentru a fi “ghidonata”. Asa a fost "dusa pe sus" Betty Salam la petrecere surpriza organizata de ziua ei. Ea a pasit in curtea vilei, asteptandu-se probabil la un cadou.

Surpriza lui Betty a avut loc in momentul in care si-a scos esarfa de la ochi si a vazut ca in fata sa se afla o multime de oameni dragi ei, prieteni, matusi, verisoare, frati, surori, cumnate, sotul si soacra sa. Toti in cor i-au urat “La multi ani!”.

Bineinteles, Betty nu era pregatita pentru a participa la o petrecere si cu atat mai putin la una surpriza, in care sa fie in centrul atentie. Din acest motiv, ea se imbracase intr-o tinuta casual, potrivita gravidutelor aflate in ultima luna de sarcina.

A urmat o petrecere de majorat pe cinste, cu zeci de invitati, muzica, mancare, tort, sampanie si zeci de cadouri cumparate pentru sarbatorita, pentru Betty, fiica lui Florin Salam.

