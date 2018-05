Betty Salam NU a vrut sa ramana insarcinata: „A fost un soc, nu sunt PREGATITA”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La numai cateva zile de cand a dezvaluit ca va deveni mama pentru prima oara, Betty Salam a facut primele declaratii despre faptul ca anul acesta va aduce pe lume primul ei copil. Reintoarsa din Dubai, Betty Stoian a facut primele declaratii publice cu privire la sarcina si la cum decurg lucrurile pentru cei doi in acest moment. „Am putine emotii…nu am vorbit pana acum de acest subiect. Sunt insarcinata in 4 luni. Nu suntem nici primii nici ultimi, vreau sa le multumesc tuturor celor care ne-au sustinut. Ma asteptam sa ne dea toata lumea mesaje rautacioase. Au fost si rautati, dar nu as vrea sa le iau in seama. Nu pot sa spun ca m-am simtit pregatita!” a spus Betty Stoian, intr-o emisiune tv. „A fost ...