Betty Stoian a aflat ca este insarcinata, la scurt timp dupa ce iubilul i-a spus ca este steril: "Consider ca este un dar de la Dumnezeu"

Betty Stoian si iubitul sau, Catalin, urmeaza sa devina parinti pentru prima data. Bucuria este cu atat mai mare cu cat partenerul sau a aflat cu putin timp inainte ca ar avea probleme de fertilitate.

„A fost un moment frumos, pentru ca noi ne-am dorit, in primul rand Catalin si-a dorit foarte mult, pentru ca a avut o problema medicala si am zis ca e mai bine sa avem mai devreme un copil, el a avut niste probleme de cand era el mai tinerel, nu putea face copii.



A facut analize si a depistat ca nu poate avea copii si eu am aflat la cateva luni bune de cand eram cu el, e si diferenta de varsta dintre noi doi...” a spus Betty Stoian.



„Consider ca este un dar de la Dumnezeu faptul ca vom reusi sa avem un copil, pentru ca multe persoane care nu pot face copii se chinuie foarte mult. Desi ne-am propus sa facem un copil cand o sa am eu 23 de ani, cu tratamente...dar am zis sa nu riscam si sa lasam totul sa vina de la sine. Vreau sa le multumesc tuturor celor care au fost alaturi de mine”, a completat fiica lui Florin Salam.





„L-am vazut pe un om cu o gogoasa in mana si efectiv salivam, am ajuns acasa, i-am zis matusii mele, apoi am facut un test de sarcina, pentru ca eu nu aveam pofte de genul acesta, atunci mi s-a intamplat pe moment si am facut testul.

Eu, ca stiam de problemele lui Catalin, nu m-am gandit ca sunt insarcinata.



Am facut testul si am plecat din camera imediat, apoi am vazut-o pe matusa mea tipand. Catalin a fost extrem de fericit, s-a dus sa-si ia ceva de baut. Eram constienta ca la un moment dat, va putea face un copil, dar nu ma asteptam sa fie atat de devreme. Pentru mine a fost un soc, nu stiam daca sa ma bucur sau nu, dar un copil este un dar de la Dumnezeu.

Noi am avut noroc. Tatal meu a fost prima persoana cu care m-am sfatuit si a fost mereu langa mine, este foarte grijuliu, il vad ca ma suna tot timpul sa ma intrebe daca am nevoie de ceva”, a incheiat Betty Stoian.

