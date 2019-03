Beyonce și Jay-Z vor fi premiați pentru eforturile lor de a susține comunitatea LGBTQ

Cântăreața americană Beyonce și soțul ei, rapperul Jay-Z, vor fi premiați pentru susținerea minorităților sexuale în cadrul ceremoniei unei gale americane de profil, care va avea loc pe data de 28 martie în Los Angeles, relatează hollywoodreporter.com potrivit mediafax.

Cei doi muzicieni vor apărea în cadrul premiilor GLAAD Media, unde vor distinși pentru eforturile depuse pentru a susține lesbienele, homosexualii, bisexualii, transexualii și persoanele care își pun la îndoială sexualitatea sau identitatea de gen. Cuplul va susține și un discurs în cadrul celei de-a 30-a ediție a ceremoniei, care va avea loc la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles.

Anunțul a fost făcut de organizația americană non-guvernamentală GLAAD, cunoscută în trecut sub numele Alianța Gay-ilor și Lesbienelor Împotriva Defăimării (în engleză: Gay & Lesbian Alliance Against Defamation). Aceasta este cunoscută pentru activitățile dedicate combaterii discriminării minorităților sexuale. Ea și-a motivat decizia punând accentul pe numeroasele acțiuni întreprinse atât de cunoscuta cântăreață, cât și de soțul ei.

Beyonce a fost lăudată pentru sprijinul acordat mariajului între persoane de același sex și pentru criticile aduse legilor care discriminau aceste minorități în state precum Carolina de Nord. Membrii organizației au mai apreciat și folosirea persoanelor de alte orientare sexuală în clipurile pentru piesele "Formation" și "All Night", folosirea unui fotomodel transexual (actrița Laverne Cox din serialul "Orange Is The New Black") pentru a-și promova colecția de îmbrăcăminte sportivă și lejeră Ivy Park și faptul că a dedicat o prestație a cântecului "Halo" victimelor și supraviețuitorilor atentatului de la clubul Pulse din Orlando, Florida din 2016.

Soțul său, rapper-ul Jay-Z, va fi laureat pentru a doua oară. Anul trecut, el a primit apreciere pentru cântecul "Smile" și videoclipul acestuia. Acestea au fost folosite de mama sa, Gloria Carter, ca mijloace de a declara că este lesbiană. Anul acesta, el va fi recompensat pentru includerea unui reprezentant al comunității în clipul cântecului "Family Feud", dar și pentru includerea unui citat al unui scriitor homosexual în aceeași piesă.

Sarah Kate Ellis, președintele și directorul executiv al GLAAD, i-a descris pe cei doi ca fiind „apărători pasionați ai drepturilor omului” și i-a lăudat pentru exprimarea vocală a acceptării minorităților sexuale. Ea a mai declarat că membrii organizației sunt mândri „să fie alături de ei pentru a transmite un mesaj de iubire” în cadrul acestui eveniment special și să „onoreze eforturile lor de a înclina arcul dreptății spre oamenii LGBTQ, oamenii de culoare și comunitățile marginalizate de pretutindeni”.

Printre celebritățile care au mai fost distinse de alianță se mai numără actrițele Elizabeth Taylor și Whoopi Goldberg, dar și cântărețele Cher și Britney Spears.

Beyonce Knowles, în vârstă de 37 de ani, a devenit celebră la sfârşitul anilor 1990 în calitate de membră a trupei Destiny's Child, unul dintre grupurile feminine cu cele mai mari vânzări de discuri din lume. În 2003, în timpul unei pauze din cariera trupei Destiny's Child, Beyonce a lansat primul ei album solo, intitulat "Dangerously in Love". Beyonce este una dintre cântăreţele recompensate cu cele mai multe premii Grammy, primind 22 astfel de trofee - trei ca membră a grupului Destiny's Child şi alte 19 în calitate de artistă solo. Beyonce a jucat şi în filme, precum "Austin Powers - Goldmember" (2002), "Pantera roz" (2006), "Dreamgirls" (2006) şi "Cadillac Records" (2008).

Beyonce și rapperul Jay-Z, în vârstă de 49 de ani, s-au căsătorit în 2008 și au trei copii, Blue Ivy, în vârstă de 7 ani, și gemenii Sir și Rumi, care au un an și opt luni.