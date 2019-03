Bianca Andreescu, dupa ce a intrat in istoria tenisului prin calificarea in optimile de la Indian Wells: 'Tremur toata, nu am cuvinte!' - VIDEO

Bianca Andreescu, jucătoarea canadiană de origine română, locul 60 WTA, a învins-o, vineri, cu scorul de 6-3, 3-6, 6-4, pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 6 WTA şi cap de serie numărul 6, calificându-se pentru prima dată în finala unui turneu de categorie Premier Mandatory, la Indian Wells.

Sportiva de 18 ani, beneficiară a unui wild card, s-a impus după un meci de două ore şi 12 minute.

"Meciul ăsta a avut suișuri și coborâșuri. Am început ceva mai slab, însă mi-am revenit la 3-0, mulțumesc lui Dumnezeu! Svitolina a fost în control în al doilea set, iar eu am început să ratez mai mult. Apoi, în setul al treilea, am rămas calmă sau cel puțin asta am încercat. Am găsit resursele în mine.

Am dat totul. Așa cum spun întotdeauna, mi-am căutat loviturile. A fost un meci nebun, un fel de roller coaster. Sunt extrem de fericită că am reușit să îl duc la capăt cu bine.

Tremur toată în momentul de față! Este incredibil, sincer vă spun că am rămas fără cuvinte. Nu am cuvinte", a declarat Andreescu, după meciul cu Svitolina.

Andreescu are o serie incredibilă de meciuri în 2019, în care a câştigat 27 de partide şi a pierdut doar 3, disputând o finală WTA, la Auckland, şi câştigând un trofeu 125k, la Newport Beach. La Indian Wells, jucătoarea canadiană a devenit prima benefiară a unui wild card care ajunge în finală.

Adversara ei din ultimul act va fi germana Angelique Kerber, locul 8 WTA şi cap de serie numărul 8, care a trecut cu 6-4, 6-2, de Belinda Bencic din Elveţia, locul 23 WTA, după o partidă de 77 de minute.

În urma acestor rezultate, Simona Halep, acum pe locul 3 WTA în clasamentul live, va rămână pe această poziţie şi în ierarhia de luni, dacă Andreescu va câştiga trofeul. Dacă se va impune Kerber, germana le va întrece atât pe Halep, care va coborî pe 4, cât şi pe sportiva cehă Petra Kvitova şi va urca pe locul 2.

În acest moment, Andreescu a urcat pe locul 33, iar un succes duminică o va propulsa pe locul 24 WTA.

Câştigătoarea de la Indian Wells va primi un premiu de 1.354.010 dolari şi 1.000 de puncte WTA, iar învinsa din ultimul act 686.000 de dolari şi 650 de puncte WTA.

