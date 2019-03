Bianca Andreescu, peste Simona Halep in clasamentul pentru Turneul Campioanelor

Bianca Andreescu a urcat veriginos in clasamentul pentru Turneul Campioanelor, dupa ce s-a calificat in semifinale la Indian Wells.



Cu cele 390 de puncte garantate de prezenta in penultimul act al turneului din California, adolescenta de origine romana a facut un salt de 9 pozitii, pana pe locul 6.



Tenismena care reprezinta Canada a ajuns la 1.027 de puncte acumulate in acest sezon si a depasit-o pe Simona Halep, care are doar 856 de puncte si se regaseste pe locul 9



Dar iata cum arata clasamentul pentru Turneul Campioanelor 2019:



1. Petra Kvitova 2.520 puncte

2. Naomi Osaka 2.306p

3. Karolina Pliskova 1.655p

4. Belinda Bencic 1.498p



5. Elina Svitolina 1.356p

6. Bianca Andreescu 1.027p

7. Kiki Bertens 1.001p

8. Danielle Collins 872p

-----------------

9. Simona Halep 856p

10. Ashleigh Barty 855p



La Turneul Campioanelor obtin calificarea primele 8 tenismene ca punct din sezonul in curs.



Turneul Campioanelor 2019 va avea loc, in premiera, la Shenzhen (China), dupa cinci sezoane in care s-a disputat in Singapore.



27 octombrie - 3 noiembrie e perioada in care se va desfasura Turneul Campioanelor 2019.

