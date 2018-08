Bianca, dans innebunitor la LOFT! Imaginile care aprind fanteziile masculilor

Da, au dat-o pe față! Rocsana Nemeș și Călin Hagima au ieșit, oficial, la o masă într-unul dintre cele mai cunoscute terase din Capitală. Omul de afaceri și celebra Rocsana nu se mai ascund de câteva zile! Relația lor a începul prin luna iunie a acestui an, timp în care cei doi au preferat să […] The post Ex-iubitul milionar al Roxanei Nemeș și-a ”oficializat” la un șpriț de vară relația cu Rocsana Marcu! appeared first on Cancan.ro.