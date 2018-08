Bianca Dragușanu, declarație de dragoste in miez de noapte pentru Tristan Tate: ”Iubire. Fericita. Binecuvantata”

Spokeswoman Dobrovolschi: Reducing Presidential Administration's budget makes it impossible to host Three Seas Initiative Summit The president's spokeswoman, Madalina Dobrovolschi, said, on Tuesday, that the Government's cut to the Presidential Administration's budget is of a nature to render impossible the hosting of the Three Seas Initiative Summit. /* (c)AdOcean 2003-2017, SomaSocial_ ...

Spokeswoman Dobrovolschi: President Iohannis deems budget rectification, an attempt to bar fundamental institution's activity President Klaus Iohannis deems that the budget rectification as announced by the government is "a gross violation of and an attempt to bar through budgetary constraints, the activity of a fundamental institution," on Tuesday said the Romanian President's spokeswoman Madalina Dobrovolschi. ...

Ilie Nastase, implicat intr-un nou scandal de zile mari. Brigitte Sfat a sunat la 112 Scandal monstru intre Ilie Nastase si Brigitte. Bruneta il acuza pe fostul tenismen, ca ar fi intrat pe geam si i-a luat...

Ministrul Apararii, Mihai Fifor: Institutul "Cantacuzino" este cea mai mare provocare a MApN pentru acest an" Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a declarat marţi că Institutul "Cantacuzino" este "cea mai mare provocare a MApN pentru acest an" şi şi-a exprimat speranţa că începând cu luna septembrie să fie anunţată cooperarea cu o companie recunoscută pentru pentru producţia de ...

Armata obligatorie in Romania? Ce a declarat ministrul Mihai Fifor despre reintroducerea stagiului militar obligatoriu Ministrul Apărării, Mihai Fifor, nu crede că se poate vorbi foarte curând despre reluarea stagiului militar obligatoriu în România, deşi discuţia "apare tot mai des în spaţiul public şi sunt câteva state care au în continuare serviciu militar obligatoriu sau ...

The octopus like network of the civil society in Romania, the creation of George Soros The Octopus-like civil society is one of George Soros's best-known creations in Romania. According to information published by Evenimentul Zilei, several important people who were part of President Klaus Iohannis' entourage or Cioloş Cabinet have strong ties with controversial billionaire George Soros

Cat platește fiul lui Liviu Dragnea doar pentru inchirierea salonului unde va avea loc nunta sa Ștefan Valentin Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, se însoară cu aleasa inimii sale, Gina Alexandra. Evenimentul va avea loc la Palatul Snagov, un local exclusivist din apropierea Capitalei. Nașul este un controversat om de afaceri, un miliardar din industria medicamentelor, despre care s-a scris că ar avea legături cu serviciile secrete

Ministrul Culturii, omagiu pentru Farcas: Azi e o zi neagra, Romania este orfana Ministrul Culturii, George Ivaşcu, a transmis, marţi, un ultim omagiu celebrului taragotist Dumitru Fărcaş. "Azi e una dintre acele zile, negre între toate, când România, cea din sufletul fiecăruia, este orfană", spune Ivaşcu. Citește mai departe...