Bianca Dragusanu a incheiat colaborarea cu Kanal D

Colaborarea dintre postul de televiziune Kanal D si prezentatoarea Bianca Dragusanu s-a incheiat odata cu finalul sezonului „Te vreau langa mine” din acest an.

Frumoasa prezentatoare are un business de succes si este implicata in foarte multe proiecte personale carora vrea sa le dedice mai mult timp. In plus, frumoasa Bianca isi doreste sa petreaca mai mult timp cu fetita sa, Sofia Natalia, rodul iubirii dintre ea si prezentatorul TV, Victor Slav.

