Bianca Dragusanu a tinut sa lamureasca totul: "Eu una nu vreau sa demonstrez la nimeni nimic, traiesc asa cum simt. Lumea o sa vorbeasca, lumea o sa judece mereu"

Bianca Dragusanu a tinut sa lamureasca totul. Prezentatoarea emisiunii Te vreau langa mine a spus ca isi traieste viata asa cum vrea, fara sa tina cont de gura lumii.

"Cand va spun ca am vorbit cu o prietena, eu chiar am vorbit cu o prietena. Nu totul e despre mine, eu chiar am multe prietene. Ce am vorbit azi de dimineata tot cu o prietena? Ele sunt suparate pe mine. Se regasesc ele, dar eu nu le spun numele. Situatiile pot fi similare, desi noi le traim in felul nostru unic. Spunea asa: Vreau ca fostul meu iubit sa se intoarca la mine sau macar sa imi acorde mai multa atentie, mai ales ca avem un copil impreuna.

Vreau sa ii starnesc orgoliul si de aceea postez tot felul de fotografii, ca sa ii arat cat sunt de minunata si de curtata. Vreau sa ii starnesc orgoliul masculin si sa ii arat ca nu e singurul barbat de pe planeta.

O sa imi acord mai multa atentie. Vreau sa ii dau impresia ca nu imi pasa de existenta lui.

Vreau sa fiu si sa par indiferenta. Putina indiferenta nu strica niciodata. Cand o sa vina sa ne viziteze, o sa ii spun ca sunt plecata in oras, chiar daca sunt acasa.

M-a intrebat ce cred eu despre strategiile ei. Uitati-va un pic la fata mea si o sa vedeti ce cred. Draga mea, daca ai nevoie de strategii si tertipuri ca sa il faci sa se intoarca la tine, atunci inseamna ca nu exista iubire. Iubirea nu are nevoie de cantece si descantece. Traieste-ti viata asa cum vrei! (...) Eu le pun la punct! Toata lumea zice ca am innebunit, dar ce sa facem?", a spus Bianca Dragusanu in emisiunea ei de astazi de la Kanal D, Te vreau langa mine.

