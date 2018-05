Bianca Dragusanu, aparitie neasteptata! Prezentatoarea i-a uimit pe colegii sai: "Poate va intrebati ce este cu mine?"

Bianca Dragusanu a facut senzatie cu aparitia de astazi de la "Te vreau langa mine". Insa, un detaliu neasteptat a starnit interesul publicului si al echipei. Prezentatoarea a purtat incaltaminte diferita.



"Cat de necesara este la scoala materia "Relatii". Mai bine mai renuntat la o ora de "Tehnologie" si introducem materia de "Relationare". Nu te invata nimeni in viata cum sa interactionezi cu oamenii, cum sa te comporti cu partenerul tau sau cu oamenii din jur", a spus Bianca Dragusanu in prima editie "Te vreau langa mine" din aceasta saptamana.



Bianca a simtit nevoia sa-si justifice aparitia.



"Apropo de sandale. Ah, da. Am avut o problema de la inceputul zile. Nu am putut sa ma hotarasc. Sandale sau pantofi? Va rog sa ma ajutati si sa intrati pe pagina de Facebook "Te vreau langa mine", votati si dupa stabilim cu ce raman incaltata", a mai spus Bianca.

