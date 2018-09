Bianca Dragusanu, atacata violent in trafic! Un sofer furios i-a vandalizat masina! Vedeta a izbucnit in lacrimi

Bianca Dragusanu a fost victima unei altercatii in trafic si a fost la un pas sa fie luata la bataie de un sofer nervos.

Bianca Dragusanu a trait momente de groaza, in urma cu cateva saptamani, dupa o cearta cu un sofer, in trafic. Din fericire, conflictul a fost aplanat de fratii Tristan si Andrew Tate, care „l-au pus la punct” pe cel care isi revarsa nervii pe masina vedetei.

Intamplarea a avut loc cu cateva saptamani in urma, pe o strada din centrul Capitalei. Bianca a executat o manevra care l-ar fi fi incomodat in trafic pe soferul unui alt automobil, iar acesta si-a „atins” masina de cea a prezentatoarei. Barbatul a iesit sa-i ceara explicatii Biancai, insa a sfarsit prin a face o adevarata criza de nervi. Conform martorilor oculari, acesta a inceput sa loveasca bolidul femeii, in timp ce aceasta se incuiase inauntru.

Socata de-a dreptul, Bianca a izbucnit in plans si a chemat „artileria grea”. Ea l-a sunat pe Tristan Tate, iubitul ei de la acel moment care se afla alaturi de fratele lui, Andrew, la o terasa din apropiere. Bianca a avut inspiratia sa le trimita celor doi locatia de pe telefonul ei mobil, iar acestia au sarit in masina si au ajuns in cateva minute la fata locului. Practicanti de arte martiale, cei doi nu au avut nici o problema in al potoli rapid pe soferul scandalagiu.

Andrew, fratele lui Tristan, confirma evenimentul

Incidentul a fost povestit si de Andrew Tate, intr-o filmare pe contul lui de Youtube, fara insa a divulga identitatea femeii. „Cand eu si Tristan am ajuns acolo, tipul inca striga si lovea cu pumnii in masina. S-a intors si ne-a vazut pe noi coborand din masina si venind catre el. S-a speriat si a incercat sa fuga. Tristan l-a prins si l-a intrebat: „Ce dracului faci” si chestii de genul asta. L-a si scuturat putin. In acel moment mi-am dat seama ca Tristan isi pierduse controlul, iar adversarul nu era de calibrul lui. Tristan are cam 120 kg. Tristan il luase de gat si il ridicase de la pamant. Am intrebat-o pe fata ce s-a intamplat si mi-a spus ca a fost un accident si ca omul a luat-o razna. Atunci i-am spus lui Tristan sa se calmeze si sa-l lase sa plece”, a povestit Andrew, fratele lui Tristan Tate.

