Bianca Dragusanu, criticata dupa ce s-a „incurcat” cu Philipp Plein: „Nu poti sa te duci din floare in floare”

Tocmai ce a iesit dintr-o relatie, iar Bianca Dragusanu este, din nou, centrul unei posibile idile in showbiz! Desi a incheiat toate socotelile cu Tristan Tate, se pare ca vedeta este acum curtata de un baiat de oras si mai si: Philipp Plein.

Informatia a fost confirmata de catre cel mai bun prieten al Biancai Dragusanu, care a precizat ca celebrul designer ii da tarcoale blondei de ceva vreme.

„Pot sa ti le confirm ca sunt adevarate pentru ca eu am vazut mesaje. Si nu de acum, de foarte mult timp. Dar ea nu prea l-a bagat in seama, ca atunci cand stii cine este Philipp Plein... Omul se tine de Bianca de foarte mult timp. Nu exista Instastory fara sa o laude, sa-i faca complimente, dar ea nu-i raspunde. (...) Acum vom vedea ce se va intampla, daca Bianca va ceda sau nu”, a spus Razvan Botezatu, la „Star Matinal”.

Sanziana Buruiana, critici dure la adresa Biancai Dragusanu

Invitata sa comenteze subiectul, Sanziana Buruiana nu s-a abtinut de la critici adresate Biancai Dragusanu. Blondina, mama unei fetite, la randul ei, considera ca Bianca Dragusanu si-a facut mult rau prin relatia cu Tristan Tate.

„Sunt niste baieti de oras care isi doresc si ei un trofeu. Eu sper ca Bianca sa nu-i mai bage in seama! Avand in vedere ca ai un copil si asa, eu cred ca nu ar trebui sa se orienteze spre astfel de baieti de oras. Fetita cand va fi mare va vedea toate aceste lucruri si eu zic ca nu poti sa te duci din floare in floare, ca sa zic asa. Parerea mea este ca nu e ok”, a spus Sanziana Buruiana, despre alegerea Biancai Dragusanu de a se cupla cu Tristan Tate.

Nici Tristan Tate nu a scapat replicilor taioase ale vedetei.

„El mi se pare un pusti de bani gata care vrea sa-si faca si el un nume, vrea sa iasa in evidenta. Pentru el nu e nimic rau, ca probabil are o gramada de domnisoare care il admira. (...) Un om care cu adevarat este cineva nu cred ca vrea sa se expuna in modul asta. Mi se pare cam ciudata expunerea asta a lui. Probabil ca dorinta lui cea mare este sa se faca cat mai cunoscut. Probabil ca a vrut sa vada daca o sa se schimbe, dar astfel de oameni nu se schimba niciodata. Cred ca a fost o intelegere intre ei pentru ca mi s-a parut ciudat ca Bianca sa se indragosteasca de un astfel de baiat”, a mai spus Sanziana Buruiana.

Cu Philip Plein este si mai rau! Sanziana Buruiana nu vede deloc cu ochi buni atentia primita de Bianca Dragusanu de la designer.

„Si el isi doreste tot trofee. Iti dai seama ce fel de persoana e si el. Bianca trebuie sa fie atenta, ca o sa fie vanata de o multime de alti baieti de oras. (...) Eu cred ca (n.r. Bianca) se va gandi mai bine, ca deja a trecut printr-o experienta si Philipp Plein este la un nivel si mai si decat Tristan Tate. Dar eu zic sa se gandeasca si la fetita si sa se impace cu Victor! (...) Ea si-a facut foarte mult rau cu acest Tristan. Ea avea o imagine buna, o emisiune, o familie”, a adaugat Sanziana Buruiana.

