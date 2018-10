Bianca Dragusanu, despre Victor Slav: „Am fost cea mai gresita alegere a lui”

biancadragusanu8

Timp de multa vreme, Bianca Dragusanu si Victor Slav au format unul dintre cele mai indragite cupluri din Romania. Dupa o nunta, un divort si o impacare, cei doi sunt din nou separati, dar totusi... impreuna.

Bianca Dragusanu si Victor Slav raman in relatii civile, venind impreuna de fiecare data cand fetita lor are nevoie de ei. Chiar daca au lasat in urma sentimentele lor, Bianca Dragusanu continua sa vorbeasca cu mult drag de tatal copilului ei, pe care il considera un model pentru orice alt barbat din viitorul ei.

„Victor este foarte echilibrat, foarte calm, este fix opusul meu. Asa ar trebui sa fie el, viitorul el din viata mea. (...) Eu nu caut. Ce-i al meu e pus deoparte. Eu sunt bine in primul rand cu mine. Eu sunt echilibrata, am banutii mei, am copilul meu, am casa mea, masina mea. Am. Daca o sa apara acel cineva care sa imi ofere protectie si sa ma potoleasca, foarte bine. Daca nu, e bine si asa.

Acum, in fiecare zi in care o privesc pe Sofia este fericirea suprema. Pot interactiona cu copilul meu care este o minunatie lasata de Dumnezeu”, a spus Bianca Dragusanu, la „Xtra Night Show”.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.