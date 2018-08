Bianca Dragusanu s-a impacat cu Tristan Tate si imbraca rochia de mireasa! “Va fi una spectaculoasa”

De cand a revenit la sentimente mai bune fata de englez, totul ii merge divei ca pe roate!

Bianca si Tristan formeaza din nou un cuplu frumos si fierbiente! Cei doi au fost vazuti numai impreuna dupa escapada amoroasa de la Cannes, si doar in ipostaze apropiate! “Este clar ca se iubesc mai mult ca niciodata si nimic nu le umbreste relatia”, povestesc apropiatii!

Bianca Dragusanu va imbraca rochia de mireasa! Totul are legatura cu impacarea cu Tristan Tate! Se va intampla la toamna

Pe de alta parte, dincolo de iubire, se pare ca si din punct de vedere profesional, totul merge perfect pentru diva!

De altfel surse din preajma vedetei sustin ca Bianca Dragusanu va imbraca rochia de mireasa in curand! Insa, sa nu va ganditi ca frumoasa femeie va ajunge din nou la altar, nici vorba, ci pregateste intens urmatoarea colectie de toamna pentru domnisoarele care vor sa faca acest pas! “Dincolo de showbiz, Bia este un designer foarte talentat, iar tinutele sale sunt intotdeauna minunate. De aceea, si ea se concentreaza in aceste momente mai mult pe cariera in domeniul modei. Va lansa o colectie pentru mirese, iar cea pe care o va imbraca pentru promovare va fi una spectaculoasa”, au dezvaluit apropiatele blondei, in exclusivitate, pentru WOWbiz.ro!

