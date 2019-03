Bianca Dragusanu si Alex Bodi, vacanta de vis in China. Vedeta si-a luat o pereche de papuci de 7.900 de dolari din Hong Kong

Dragoste cu nabadai! Bianca Dragusanu si Alex Bodi s-au impacat, iar imediat cei doi si-au facut bagajele si au plecat in Hong Kong. Cuplul se bucura de locurile de lux din China si nu ezita sa faca multe cumparaturi de la magazine de lux.

S-au despartit, s-au impacat, s-au mai despartit o data si s-au impacat din nou. Cam asa este relatia Biancai Dragusanu cu afaceristul care a reusit sa-i puna inima pe jar. Vedeta si-a petrecut ziua de nastere fara iubit, declarandu-se o femeie singura, insa la scurt timp cei doi si-au dat o a doua sansa.

Alex Bodi calatoreste foarte mult in toata lumea, iar Bianca Dragusanu il insoteste de fiecare data cand poate. Chiar daca plecarile sunt in interes de serviciu, Bianca Dragusanu are liber la shopping cat timp iubitul ei isi rezolva treburile.

De data aceasta, Bianca Dragusanu si Alex Bodi au plecat in Hong Kong, unde se rasfata in locuri de lux, dar si in magazinele de brand. Dupa postarile pe care fosta prezentatoare TV le pune pe retelele de socializare se pare ca este foarte incantata de locul in care se afla alaturi de iubitul ei.

Bianca Dragusanu si-a luat papuci de 7.900 de dolari din Hong Kong

Banii nu conteaza pentru Bianca Dragusanu atunci cand vine vorba de cumparaturi. Fosta prezentatoare TV si-a achizitionat o pereche de papuci pe care a dat 7.900 de dolari din Hong Kong. Bianca a pozat noua achizitie si a postat-o pe retelele de socializare. Pretul este papucilor in dolari americani este de aproximativ 1000 usd. Bianca Dragusanu a indus pe toata lumea in eroare atunci cand a pozat pretul acestora, pentru ca suma de pe eticheta este in dolari din Hong Kong, moneda specifica Hong Kong.

