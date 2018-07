Bianca Dragusanu: "Te duci cu el in vacanta si te intorci singura"

Bianca Dragusanu are sfaturi de supravietuire pentru cupluri.

"Cum sa supravietuiesti primei vacante in cuplu? O deplasare cu noul partener poate fi letala pentru cuplu. Te duci cu el si te intorci singura, se poate si asta. Regulile sunt trei. Mari si late.

1. Daca nu il cunosti cat de cat si nu ii stii rutina zilnica, s-ar putea sa nu ajungi pana la final in aceeasi formula, in cuplu. Daca acasa te enerveaza, in zilele obisnuite, conflictul se poate amplifica in timpul vacantei, in care sunteti doar voi doi.

2. Stabiliti de acasa un buget realist. Ar fi bine sa nu ajungeti in cine stie ce destinatie si sa constatati ca nu aveti bani sau nu aveti ce sa faceti cu banii.

3. Gaseste cateva minute si pentru tine, ca sa nu il sufoci, sa nu te sufoce. Momentele de singuratate sunt terapeutice chiar si in vacanta in doi", a spus Bianca Dragusanu, astazi, in emisiunea ei de la Kanal D, Te vreau langa mine.

