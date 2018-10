BIG BUILD, Cumpana 2018, la sfarsit. Opt familii au primit locuinte construite impreuna cu voluntari din intreaga lume (galerie foto)

”Este un lucru extraordinar din toate punctele de vedere: pe de o parte 8 familii care vor trai o schimbare a vietii, pe de alta parte sponsorii care au avut curajul sa faca o investitie sociala atat de relevanta, voluntari care si-au sacrificat timpul si energia lor, si cel mai important, exemplu pe care il dam, anume ca solutia la probleme complexe precum locuirea poate fi una simpla, atunci cand există unitate.

Suntem mândri să avem parteneri ca Habitat for Humanity Romania, si suntem recunoscători pentru ajutorul oferit semenilor nostri.” a transmis primarul comunei Cumpăna ec. Mariana Gâju.

Lacrimi de fericire la Cumpăna, acolo unde cele 8 familii beneficiare ale proiectului de construcție accelerată ‚BIG BUILD”, au de acum un loc pe care să îl numească "acasă". Beneficiarii au primit locuințele pentru care au muncit, umăr la umăr, sute de voluntari. Construcțiile vor adăposti de acum nu doar oameni, ci și speranțe, încredere și multă bucurie.În numai cinci zile, voluntari venişi din toata lumea împreună cu familiile beneficiare, au reuşit să construiasca 8 locuinte decente şi sigure.Toti cei 250 de voluntari care au lucrat susţinut timp de 5 zile la implinirea unui vis frumos, au fost alaturi de familiile beneficiare in cadrul emotionantului eveniment.Primarul comunei Cumpăna a tinut să îi felicite pe toti voluntarii si sa le multumească in mod special parintilor ai caror copii, activeaza in cadrul sectiilor Clubului Sportiv "Victoria Cumpana" pentru munca depusa in cadrul acestui proiect.Administrația publică locală, prin hotărâre de Consiliu Local, a pus la dispoziție, cu titlu gratuit, terenul pe care se ridică acest ansamblu de locuințe. Cartierul va fi extins pe o suprafață de 11.000 de metri pătrați. Totodată, din fondurile administrației publice locale va fi realizată infrastructura, alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaze.Sursă foto: Primăria Comunei Cumpăna