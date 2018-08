Bila lenesa? Cauze, semne, simptome si 10 remedii naturiste pentru bila lenesa

„Bila lenesa” – cauze, simptome si remedii naturiste – Dischinezia sau disfunctia biliara, cunoscuta in popor si sub numele generic de „bila lenesa”, da batai de cap multor persoane. Potrivit specialistilor, principala cauza a acestei afectiuni este de ordin neurovegetativ, asa ca aveti mare grija la alimentatie.

Vezica biliara este o formatiune anatomica de mici dimensiuni, localizata in apropierea ficatului, in timp ce bila sau fierea este un lichid amarui produs de ficat, cu rol in usurarea digestiei grasimilor.

Cum functioneaza vezica biliara?

Fiecare masa reprezinta un stimul fiziologic deoarece, in urma acesteia, colecistul (adica vezica biliara) se contracta si arunca bila in intestin.

Aceasta din urma are rolul de a dizolva alimentele, insa in organism pot fi absorbite numai substante solubile in apa. Atunci cand hrana este bogata in grasimi, vezica biliara trebuie sa lucreze suplimentar, eliminand in tubul digestiv o cantitate mai mare de lichid pentru a facilita digestia.

Alimentatia bogata in grasimi ingreuneaza eliminarea bilei

Din cauza faptului ca, uneori, efortul necesar este prea mare, bila se blocheaza, nu se mai elimina, digestia desfasurandu-se greoi. Si asta nu e tot. Grasimile prost digerate sufera in intestin un proces de fermentatie, cu eliberare de gaze si spasm intestinal, de aici si senzatia de balonare si durere pe care o simt cei cu fierea lenesa dupa o masa copioasa.

Dieta pacientului trebuie sa se bazeze pe alimente care nu solicita prea mult bila, cum ar fi supele de legume, carnea de pui, vita, curcan ori peste fiarta sau la gratar, fructe si legume. De asemenea, puteti consuma branza de vaci, urda, iaurt si lapte degresat, paine prajita ori biscuiti.

Sedentarismul si stresul, alti factori declansatori ai “bilei lenese”

Se pare insa ca nu doar alimentatia este de vina pentru aparitia “bilei lenese”. Printre factorii de risc se numara atat stresul, tulburarile anxioase si depresive, cat si sedentarismul si pozitia necorespunzatoare adoptata de persoanele care petrec mult timp la birou.

Din acest motiv, este important sa faceti exercitii fizice in mod constant. Daca nu luati nicio masura in rezolvarea acestei probleme, bila se poate cristaliza si se pot forma pietre, de unde apare si riscul de a face icter mecanic.

Durerea in partea dreapta si gustul amar, printre simptomele “bilei lenese”

Simptomele in cazul persoanelor cu “bila lenesa” sunt reprezentate de durere sub coastele din partea dreapta, greata, varsaturi si gust amar. In ceea ce priveste tratamentul, pana ajungeti la medicul gastroenterolog este recomandat sa ameliorati durerea cu antispastice si calmante si sa excludeti din alimentatie grasimile, prajelile, carnea tocata si mezelurile.

In urma investigatiilor amanuntite, medicul va prescrie medicamente de genul colecistochineticelor (pun fierea in miscare) sau medicamente care stimuleaza producerea bilei, si anume coleretice.

Puteti apela cu succes si la plante. Spre exemplu, rostopasca si cicoarea au capacitatea de a calma durerea provocata de “bila lenesa”. Totodata, tratamentul balnear le poate fi de folos persoanelor cu fierea lenesa.

Ma jos va vom arata cateva remedii utile pentru a scapa de aceste simptome.

1. Remediu naturist pentru bila lenesa cu Aloe

Se ia cate 1 cm de planta care se inghite de 3 ori pe zi, cu 15 minute, inainte de mesele principale. Se poate face zilnic. Are si un efect laxativ. Se poate folosi si gelul plantei.

2. Remediu naturist pentru bila lenesa cu Anghinare

Se prepara un ceai de anghinare. Se pun 2 lingurite de planta la 250 ml apa (o cana) apa clocotita. Se lasa timp de 15 minute acoperit. Se strecoara si se va bea tot, indulcit cu miere. Dupa ce beti ceaiul este bine sa stati culcat pe partea dreapta 15 minute. Se pot bea 2 cani pe zi.

3. Remediu naturist pentru bila lenesa cu brustur

Se pun 2 lingurite de radacina maruntita la 500 ml apa si se fierb pentru 10 minute. Se strecoara. Se consuma in cursul zilei ajutand la drenarea veziculei biliare si fiind si laxativ.

4. Remediu naturist pentru bila lenesa cu lamaie

Se spala o lamaie si apoi se taie in doua si se stoarce sucul. Pulpa si coaja se taie marunt si se pune cu 250 ml apa la fiert. Se lasa sa fiarba pana se moaie coaja. Se stinge focul si se lasa acoperit sa se raceasca. Dupa racire se strecoara peste sucul obtinut anterior. Se indulceste cu miere si se consuma zilnic cate un astfel de ceai ajutand la dizolvarea depunerilor din bila si la eliminarea malului.

5. Remediu naturist pentru bila lenesa cu maces

O lingurita de planta maruntita (seminte) se pune la 250 ml apa clocotita. Se acopera pentru 15 minute, apoi se strecoara. Se consuma cate 1 cana dupa fiecare masa. Ajuta si la dizolvarea calculilor.

6. Remediu naturist pentru bila lenesa cu orz

Se macina semintele de ors si se consuma sub diferite forme zilnic. De asemenea, este indicata folosirea sucului obtinut din mladite tinere cate 20 ml de 3 ori pe zi, perioade mai lungi de timp.

7. Remediu naturist pentru bila lenesa cu paducel

Se indica sa se foloseasca daca exista si o afectiune a inimii. Se va pune cate 1 lingurita de planta maruntita (frunze si flori) la 250 ml de apa clocotita. Se lasa apoi acoperit timp de 15 minute. Se strecoara si se pot bea 2-3 cani pe zi. In cazurile in care se folosesc fructele se ia cantitate dubla de plante.

8. Remediu naturist pentru bila lenesa matase de porumb

O lingurita de planta maruntita (matase de porumb) se pune la 250 ml apa clocotita. Se acopera pentru 15 minute, apoi se strecoara. Se indica sa se consume cate 1 cana dupa fiecare masa.

9. Remediu naturist pentru bila lenesa cu sfecla

Se indica consumul radacinii crude in salate, eventual cu suc de lamaie si hrean (care si el ajuta la drenarea bilei). De asemenea, se poate consuma sub forma de suc fiind foarte util la curatirea ficatului.

10. Remediu naturist pentru bila lenesa cu rostopasca

Se pune o crenguta de planta la 250 ml apa clocotita. Se acopera pentru 15 minute, apoi se strecoara. Se foloseste in cursul intregii zile fara a se depasi, fiind toxica in cantitate mai mare. Asigura si calmarea durerilor.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.