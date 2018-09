Bilanț tragic dupa cutremurul puternic din Japonia! Doua persoane au murit și alte 30 sunt date disparute!

Efectul scandalului Firea - Dragnea. Majoritatea PSD-ALDE de la Camera se clatina PSD-ALDE este în pericol să piardă majoritatea la Camera Deputaţilor, după scandalul cu Gabriela Firea. Citește mai departe...

Cine este Adina Florea, propusa la sefia DNA: O critica pe Kovesi si il citeaza pe Toader in proiectul managerial Adina Florea, procuror in cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, este propusa de ministrul Justitiei pentru postul de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) . In proiectul managerial pe care l-a prezentat la candidatura pentru aceasta functie, Florea critica activit ...

Avocatul Poporului reactioneaza dupa ce Iohannis i-a cerut sa sesizeze CCR pe rectificarea bugetara Avocatul Poporului spune ca va analiza solicitarea presedintelui Klaus Iohannis de a sesiza Curtea Constitutionala cu privire la ordonanta de urgenta privind rectificarea bugetara, dupa ce aceasta va fi publicata in Monitorul Oficial.

Stelian Negrea: Doamna Nuți, soția lui Bebița, ii numara banii lui Dragnea • Bunăstarea familiei judecătoarei din dosarul de insolvență a Tel Drum depinde de deciziile clanului de interpuși ai lui Dragnea din Teleorman. Citește mai departe...

USR avertizeaza ca femeile cu venituri din DDA sunt lasate fara indemnizația de creștere a copilului Deputatul USR Iulian Bulai avertizează că femeile care au avut venituri din drepturi de autor riscă să nu primească indemnizația de creștere a copilului, ”din cauza incompetenței Guvernului PSD-ALDE”, se arată într-un comunicat de presă Citește mai departe...

Adina Florea, propusa de ministrul Justiției la șefia DNA Adina Florea este propunerea ministrului Justiţiei pentru funcţia de procuror-şef al DNA. Aceasta este procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa. Adina Florea a condus Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, ulterior ocupând şi funcţia de procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa. În proiectul său de management, procurorul […] The post Adina Florea, propusă de ministrul Justiției la șefia DNA appeared first on Cancan.ro.

Ce aduce nou partidul DEMOS in politica din Romania? „Stanga a emancipat Europa” EXCLUSIV INTERVIU Recent, scena politică românească a fost marcată de lansarea unei noi formațiuni politice. Mai precis, este vorba despre ...

Connect-R, scandal la cuțite cu o fana! ”Voiam sa ma masculinizez un pic si sa te injur. Gen: sa-mi bag p …in m**a!” O poză publicată de Connect-R pe instagram a încins spiritele la maxim! Deși credea că look-ul său va primi doar aprecieri, iată că artistul a fost pus la zid de o fană, iar de-aici a pornit un val de jigniri fără măsură, aruncate între artist și aceasta! Connect-R a arătat o altă față de-a lui […] The post Connect-R, scandal la cuțite cu o fană! ”Voiam sa ma masculinizez un pic si sa te injur. Gen: să-mi bag p … în m**a!” appeared first on Cancan.ro.

Insarcinata in 7 luni, Andreea Ibacka s-a distrat la piscina intr-un costum de baie sexy. Detaliul rușinos pe care nu l-a putut ascunde Andreea Ibacka și soțul ei se află de câteva zile în Malta, unde se bucură de peisaje superbe și se relaxează din plin, mai ales că nu mai e mult până când vor începe să schimbe scutecele, iar somnul lor nu va mai fi la fel de odihnitor ca până acum. Viitorii părinți nu au […] The post Însărcinată în 7 luni, Andreea Ibacka s-a distrat la piscină într-un costum de baie sexy. Detaliul rușinos pe care nu l-a putut ascunde appeared first on Cancan.ro.