Bilanțul activitații europarlamentarului Claudia Țapardel

Europarlamentarul Claudia Țapardel își prezintă bilanțul mandatului de europarlamentar. În cadrul unei ample postări pe pagina personală de facebook, europarlamentarul PSD își prezintă activitatea de 5 ani în Parlamentul European își îndeamnă prietenii, colegii de partid și cetățenii să răsfoiască darea de seamă pe care o prezintă în Raportul de activitate:

”Dragii mei,

Doresc să vă prezint o parte din activitatea mea în calitate de reprezentant al #României în Parlamentul European, unde, în cei aproape cinci ani de mandat, am organizat peste 35 de evenimente și conferințe care au adus împreună înalte oficialități europene, comisari europeni, lideri naționali și regionali, reprezentanți ai mediului privat, cât și ai asociațiilor europene din domeniile de transporturi și turism, pentru a dezbate cu privire la probleme concrete din aceste sectoare importante pentru economia #UE.

În calitate de Co-Preşedinte al „Intergrupului pentru Dezvoltarea Turismului European şi a Patrimoniului Cultural”, evenimentele pe care le-am organizat au avut ca obiectiv promovarea diversității turistice și culturale europene, susținerea patrimoniului cultural european, dar și promovarea intereselor României la nivel european.

Mă bucur foarte mult că în cadrul conferinței „Connecting Europe through Innovation” pe care am organizat-o în #București la Palatul Parlamentului, am reușit să aduc în vizită oficială în România pe Comisarul European pentru Piață Internă, Elzbieta Bienkowska. Evenimentul a avut ca obiectiv dezbaterea de noi strategii de promovare a turismului european în contextul dezvoltării noilor tehnologii în era digitală.

De asemenea, cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului am avut plăcerea să organizez numeroase evenimente, printre care Recepţia la Nivel Înalt „Investing in a Sustainable and Competitive European Turism”, pe care am organizat-o împreună cu Antonio Tajani, Președintele #PE. Scopul evenimentului a fost acela de a facilita dialogul între instituțiile europene, autoritățile locale și sectorul privat al industriei de turism, pentru ca împreună să identifice modalități de a optimiza instrumentele europene de finanțare și de a integra această industrie în spectrul larg de politici publice ale #UE.

Mai mult decât atât, anul acesta, am avut deosebita onoare şi bucurie de a aduce în premieră în Parlamentul European, Orchestra Simfonică Bucureşti, ambasadorul cultural al României, care a susținut un concert extraordinar, în cadrul evenimentului “Romania Unites Europe through Culture”. Sunt mândră că am avut ocazia de a organiza acest eveniment și că Orchestra Simfonică București - Bucharest Symphony Orchestra a reprezentat cu onoare țara noastră și a demonstrat la nivel european frumusețea și bogăția culturală a României.

Vă invit să aflați mai multe despre evenimentele organizate de mine la nivel european în raportul de activitate alăturat.”, scris europarlamentarul Claudia Țapardel și atasează postării Raportul de activitate.