Bilantul cutremurului din Japonia! Zeci de oameni au pierdut lupta cu viata

Cutremur Japonia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul japonez Shinzo Abe a vizitat duminica insula Hokkaido, lovita joi de un puternic seism soldat cu 42 de morti, potrivit unui nou bilant dat publicitatii de autoritati si citat de AFP. Abe a vizitat orasul Sapporo, unde cutremurul cu magnitudinea 6,6 a distrus mai multe case si drumuri. Premierul a ajuns si la Atsuma, o mica localitate rurala grav afectata de seism, in care mai multe case au fost ingropate sub o alunecare de teren uriasa provocata de cutremur. Dupa aceasta scurta vizita, premierul s-a intors in capitala pentru a participa la o sedinta de guvern extraordinara care urmeaza sa aloce un ajutor de 540 de milioane de yeni (4,2 milioane de euro) regiunii afectate. Abe a anuntat un b ...