Bilantul final al tragediei din Italia! Autoritatile au anuntat care este numarul victimelor

viaduct prabusit in Italia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Operatiunea de cautare a persoanelor disparute dupa ce viaductul Morandi s-a prabusit in Genova s-a incheiat peste noapte dupa ce au fost gasite ultimele trei corpuri, numarul mortilor ajungand la 43, scrie The Guardian. Cele trei cadavre au fost recuperate dintr-o masina strivita sub daramaturile podului iar prefectura din Genova a comunicat numarul final de persoane decedate. Noua persoane se afla in continuare internate in spital iar patru dintre ele sunt in stare critica. Toti cei dati disparuti au fost gasiti, dar Stefano Zanut, un oficial al serviciului de pompieri, a declarat: „Munca noastra continua pentru a fi siguri ca nimeni nu a ramas prins sub daramaturi”. Viaductul ...