Bilantul iernii, la DRDP Iasi

3.480,824 km de drumuri nationale si 845 de poduri cu o lungime totala de 35,707 km fara probleme majore de circulatie pe perioada iernii. Asa ar putea fi caracterizat bilantul activitatii de deszapezire din sezonul 2017/2018 desfasurate de echipele DRDP Iasi, in colaborare cu prestatorii acestor servicii angajati prin contract. Un sezon sarac in precipitatii in prima parte, dar care si-a luat din plin „revansa" fata de drumarii Moldovei, in lunile februarie si martie. „S-a incheiat un sezon, pe care, desi unii l-au catalogat drept unul usor, eu nu spun ca a fost chiar asa. A fost o iarna destul de complicata, cu multe variatii de temperatura, cu avertizari de Cod galben sau portocaliu, dar si cu o evolu ...