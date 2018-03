Bilantul Parchetului General: Accent pe haosul creat de "reformele" facute in interesul infractorilor

Augustin Lazar

Procurorul general Augustin Lazar a prezentat, miercuri, bilantul Ministerului Public pe anul 2017. La sedinta a participat presedintele Klaus Iohannis, in schimb, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si premierul Viorica Dancila nu au venit la eveniment, asa cum nu s-au dus saptamaan trecuta nici la DNA.



Discursurile tinute de Lazar, dar si de presedintele Klaus Iohannis si sefa Inaltei Curti, Cristina Tarcea au fost dure si transante. Ei au vorbit de succesele procurorilor pe care acestea le-au realizat in ciuda problemelor pe care intreg sistemul judiciar le infrunta din cauza "reformelor" facute cam din 4 in 4 ani.



Daca Lazar si Tarcea au avut mesaje imbracate in metafore in ce ii priveste pe beneficiarii acestor reforme, Klaus Iohannis a spus clar ca romanii nu vor ca infractorii sa faca legea, in timp ce magistratii risca sa fie subordonati politic.

