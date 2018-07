Bilantul premierului Viorica Dancila, la sase luni de guvernare. Veniturile la bugetul de stat au crescut. Executivul a crescut salariile din sanatate si educatie

"Total venituri bugetare: semestrul I 2017 - 117,2 miliarde de lei, semestrul I 2018 - 132 miliarde de lei. Se observă că veniturile la bugetul de stat au fost în primele 6 luni din 2018 cu 12% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Deci, în vistieria statului au intrat cu aproape 15 miliarde de lei în plus faţă de primul semestru al anului trecut. (...) Acest surplus a fost folosit pentru a susţine creşterile de venituri ale populaţiei, precum şi creşterile cu investiţiile publice", a precizat Dăncilă.

"Acest lucru este datorat faptului că impozitul a fost redus de la 16% la 10%. (....) Pe de altă parte, transferul contribuţiilor de la angajator la angajat a adus la buget un plus de 12,6 miliarde de lei de la 34,2 miliarde de lei în semestrul I 2017 la 46,8 miliarde de lei în semestrul 1 2018", a adăugat premierul.

"Degeaba ai medici bine pregătiţi dacă aceştia nu au echipamente moderne pentru a putea stabili un diagnostic corect sau pentru a putea face intervenţiile medicale. Practic, în acest prim semestru din 2018 am achiziţionat 16 computere tomograf, 24 de aparate de rezonanţă magnetică, 8 unităţi de screaning de cancer de col uterin, 21 de sisteme de arhivare a imaginilor medicale şi 51 de echipamente pentru terapie intensivă. Ele sunt achiziţionate şi urmează să fie instalate", a subliniat Dăncilă.

"Practic, într-un an şi jumătate, veniturile nete ale cadrelor didactice au crescut cu aproximativ 40%", a precizat Dăncilă.

"În ceea ce priveşte infrastructura din educaţie, am prezentat obiectivele finalizate în primul semestru din 2018: 145 de unităţi de învăţământ modernizate şi 45 de creşe şi grădiniţe construite de la zero. Sunt multe altele care se află în diferite faze de execuţie şi care se vor finaliza în cursul acestui an", a afirmat premierul.