Bill Cosby a fost declarat vinovat in procesul in care era acuzat de agresiune sexuala

Actorul Bill Cosby a fost declarat vinovat de un juriu popular din Pennsylvania in cadrul unui proces ce a durat aproape trei saptamani si in care starul american era acuzat ca a agresat-o sexual pe Andrea Constand in 2004, informeza AFP si Reuters. Artistul, in varsta de 80 de ani, a fost gasit vinovat la toate cele trei capete de acuzare si risca, teoretic, o pedeapsa de pana la 30 de ani de inchisoare. Procesul lui Bill Cosby reprezinta, potrivit Reuters, o victorie decisiva obtinuta de procurorii americani in unul dintre primele procese in care a fost judecata o celebritate din industria de divertisment dupa aparitia miscarii #MeToo. Bill Cosby, cunoscut pentru interpretarea unui tata de familie iu ...