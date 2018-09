Bill Cosby, declarat “pradator sexual violent” de un judecator din Pennsylvania

Bill Cosby google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul Bill Cosby a fost declarat “pradator sexual violent” potrivit legii din statul Pennsylvania, marti, dupa audierile finale in procesul intentat de jucatoarea de baschet Andrea Constard, potrivit Reuters, scrie Agerpres. Bill Cosby, in varsta de 81 de ani, risca sa primeasca o pedeapsa de inchisoare cu executare, intrucat a drogat-o si agresat-o sexual pe Andrea Constand, o prietena de-a lui, in perioada in care aceasta ocupa functia de administrator al Universitatii Temple, in anul 2004. Judecatorul Steve O’Neill de la Tribunalul din regiunea Montgomery a precizat ca va comunica sentinta in procesul actorului Bill Cosby in cursul dupa-amiezei de marti. Prin decizia judecatorului ...