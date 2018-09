Bill Gates investeste in agricultura: A cumparat terene irigate si pasuni cu peste 170 de milioane de dolari

Cofondatorul Microsoft Corp., Bill Gates a cheltuit 171 milioane de dolari pentru a cumpara o suprafata de teren arabil de 14.500 acri (aproximativ 5.800 de hectare) in sudul statului Washington, aceasta fiind ce mai importanta vanzare de teren incheiata in acest an in SUA, informeaza publicatia de specialitate Land Report, preluata de Bloomberg.