„Billionaire Boys Club”, cel mai recent film in care joaca Kevin Spacey, weekend de debut cu incasari de 618 dolari

Lungmetrajul „Billionaire Boys Club", cel mai recent film în care joacă Kevin Spacey, regizat de James Cox, a debutat weekendul trecut în 11 săli de cinema din SUA şi a generat încasări de 618 dolari. În urmă cu o lună, filmul a fost lansat în variantă VOD (video on demand) şi a ajuns pe locul al 13-lea în iTunes. Iniţial, lansat vineri în 8 săli de cinema, filmul a generat încasări de 126 de dolari. El a rulat în alte patru, duminică, iar totalul a ajuns la 618 dolari, potrivit The Hollywood Reporter. La un preţ mediu al biletului de cinema de 9,27 de dolari, rezultă că filmul a fost vizionat de 6 persoane în fiecare sală de cinema. Din distribuţia filmului fac parte Ansel Elgort, Taron Egerton, Emma Roberts, Jeremy Irvine, Cary Elwes, Judd Nelson şi Billie Lourd. Deşi distribuitorul independent Vertical Entertainment şi-a exprimat la începutul verii speranţa că scandalul sexual, izbucnit în noiembrie 2017, în care a fost implicat actorul Kevin Spacey, nu va păta evoluţia filmului, eşecul este o clară urmare a acestuia. „Billionaire Boys Club" a rulat în San Francisco, Phoenix, Detroit, Minneapolis, New Orleans, New Haven, Miami, Los Angeles, Chicago, Cleveland şi Sarasota (Florida).