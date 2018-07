Bine de știut - Pasagerii afectați de grevele companiilor aeriene nu pot cere despagubiri

Grevele care perturba activitatea companiilor aviatice nu reprezinta evenimente in urma carora se pot cere despagubiri, potrivit legislatiei europene, a anuntat site-ul Flight Refund.

Pasagerii afectati de grevele companiilor aeriene nu pot cere despagubiri”. In egala masura, nu se pot acorda compensatii in cazul vremii nefavorabile, tulburarilor politice sau atentatelor teroriste.

In schimb, se pot obtine despagubiri daca zborul inregistreaza intarzieri de cel putin trei ore, cursa este anulata sau compania aeriana refuza imbarcarea pasagerului”, se arata in comunicat.

Directorul general al Flight Refund, Anikó Bolyó, a atras atentia ca liniile aeriene trebuie sa asigure cazare calatorilor afectati. “Chiar daca nu pot primi compensatii in urma unei greve, companiile aeriene trebuie sa asigure calatorilor cazare peste noapte, hrana, sa ofere alternative pentru zborul anulat sau intarziat si sa rascumpere valoare biletului. Vedem un Interes crescut al pasagerilor pentru posibilitatile de obtinere a compensatiilor in aceasta perioada. Este un semn ca eforturile noastre de a populariza drepturile de care beneficiaza acestia dau roade. In special in Romania vedem un interes crescut pentru serviciile oferite de firma noastra”, a declarat Anikó Bolyó.

Site-ul Flight Refund a anuntat ca a inregistrat o crestere cu 30% a numarului vizitatorilor in 25 si 26 iulie, ca urmare cel mai probabil a vestilor privind anularea unor curse ale unui operator low-cost.

Potrivit Regulamentului European 261/2004, pasagerii sunt indreptatiti sa primeasca din partea companiei aeriene o compensatie de pana la 600 de euro pentru zborurile anulate, cu intarzieri mai mari de trei ore sau daca li s-a refuzat imbarcarea. Romania se afla pe locul al patrulea in Europa Centrala si de Est la anularea sau intarzierea zborurilor, arata un studiu al companiei Flight Refund.