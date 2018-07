Bioenergeticianul Nicolae Sandu: "Simt ca va fi cu seism puternic in aceasta seara!"

Cutremur 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cea mai lunga eclipsa de Luna a secolului va avea loc in aceasta noapte, iar in Romania va fi vizibila in jurul orei 23:22, in cazul conditiile meteorologice vor fi favorabile. Se spune ca atunci cand este eclipsa de Luna se intampla si un cutremur, iar bioenergeticianul Nicolae Sandu a raspuns la aceasta teorie. Vezi si: Cea mai lunga eclipsa de luna din acest secol se va produce in aceasta noapte - LIVE VIDEO Astfel, in direct, intr-o emisiune TV, el a marturisit ca acest lucru este posibil: ”Da, cum am spus, cand e o eclipsa de luna se intampla furtuni cosmice, ce apasa pe scoarta terestra si se genereaza cutremure. Si cum noi, in tara, avem in niste zone problematice...Este po ...