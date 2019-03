Biroul permanent al Senatului solicita guvernatorului BNR sa le permite unor angajati sa fie audiati in Comisia economica

Biroul permanent al Senatului a decis luni să trimită o scrisoare guvernatorului Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, pentru a-i solicita să le permită directorilor din BNR Nicolae Cinteză şi Şerban Matei să vină la Comisia economică, pentru a fi audiaţi în ancheta care vizează modul în care Consiliul Concurenţei a închis o investigaţie privind manipularea ROBOR în anul 2013, scrie Agerpres.

"Biroul permanent al Senatului a decis să trimită o scrisoare către guvernatorul BNR, domnul Mugur Isărescu, prin care să ceară să permită ca cei doi angajaţi ai Băncii Naţionale - este vorba de domnul director Cinteză şi domnul Şerban Matei - să vină la audieri la Comisia economică, potrivit obligaţiei pe care o au, aceea de a se prezenta la audieri", a anunţat senatorul Daniel Zamfir, preşedintele Comisiei economice.El a adăugat că a făcut această solicitare întrucât este pentru a treia oară când şeful Direcţiei supraveghere, Nicolae Cinteză, şi şeful Direcţiei relaţii internaţionale, Şerban Matei, nu au răspuns celorlalte două invitaţii anterioare de a se prezenta la audierile din Comisia economică.

"Este a treia oară în care i-am invitat pe cei doi, am ajuns să solicit Biroului permanent al Senatului întrucât până acum nu am primit niciun răspuns din partea celor doi, convingerea mea este că nu le este permis accesul la Comisia economică a Senatului. Acesta este şi motivul pentru care am solicitat ca preşedintele Senatului, Biroul permanent al Senatului să trimită o scrisoare domnului guvernator prin care să-l înştiinţeze că are obligaţia să le permită celor doi angajaţi ai Băncii Naţionale să vină la audierile de la Comisia economică", a precizat Zamfir.



Plenul Senatului a adoptat pe 11 februarie un proiect de hotărâre prin care a acordat un termen de 60 de zile Comisiei economice să deruleze o anchetă care vizează modul în care Consiliul Concurenţei a închis o investigaţie privind manipularea ROBOR în anul 2013.